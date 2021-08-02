شيكو عن ظهوره كضيف شرف في بعض الأعمال الفنية: «مش مجاملة»

قال الفنان شيكو، إن مشاركته في عدد من الأعمال الفنية باعتباره ضيف شرف، ليس مجرد مجاملة لأصدقائه بالوسط الفني، ولكن يأتي لقناعته التامة لما يقوم به ويقدمه سواء على شاشة التلفزيون أو السينما.

شيكو عن سمير غانم: مثلنا الأعلى في تقديم مشهد واحد يعلّم مع الناس

وأضاف شيكو في تصريحات لـ«الوطن»، أن ظهوره كـ «ضيف شرف» في عدد من الأفلام والمسلسلات، ليس من باب المحاباة للبعض على الإطلاق «مش فكرة مجاملة، لكن لو المشهد يستاهل أطلع فيه ضيف شرف هعمل كده فورًا»، متابعًا: «ليس من طبيعتي المشاركة في أي عمل كضيف شرف من أجل الظهور فقط، ولكن هناك هدف أسمى وهو ماذا ستقول وماهى الرسالة من وراء ذلك حتى لو مجرد رسم بسمة وضحكة».

وأوضح: «من خلال ظهوري كضيف شرف في أي فيلم بكون عايز أسيب بصمة وأعلمّ في المشهد والناس تفضل فكراني، أسوة بالعظيم الكوميديان الكبير سمير غانم، وهو مثلنا الأعلى في هذه الجزئية، على سبيل المثال ظهوره في مشهد واحد بفيلم عالم عيال عيال مع الفنان رشدي أباظة وسميرة أحمد، ولغاية اللحظة دي كلنا فاكرين طريقته وكلامه وإفيهاته وبنضحك عليها».

شيكو يستعد لتصوير الموسم الثالث من مسلسل «اللعبة»

ومن الأعمال الفنية التي شارك فيها شيكو باعتباره ضيف شرف، فيلم «ديدو»، «عفريت ترانزيت»، «حسن وبقلظ»، بخلاف مسلسلات مثل «لهفة»، «نيللي وشريهان»، «عزمي وأشجان»، «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق».

ويستعد شيكو، بصحبة صديقه هشام ماجد لتصوير الموسم الثالث من مسلسل «اللعبة» تمهيدًا لعرضه على منصة شاهد الإلكترونية قبل نهاية عام 2021، خصوصًا بعدما حقق الجزئان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.