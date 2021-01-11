رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل «اللعبة 2» مع شيكو: ليفل الوحش قريبا

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها بمسلسل «اللعبة 2»، المقرر عرضه قريباً علي أحد الشاشات التليفزيونية.

وتقدم «رانيا» خلال العمل الدرامي زوجة «شيكو» الثانية، وتحدث مفارقات كوميدية بينهم.

كما أنها تقدم أكشن للمرة الأولى بطريقة كوميدية دون الاستعانة بدوبلير خلال تصوير مشاهدها، إذ نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو من كواليس الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة»، خلال التصوير مع الفنان شيكو وميرنا جميل.

وظهرت «رانيا» خلال الفيديو وهي تقدم مشاهد أكشن مرتدية ملابس شخصية Catwoman، وعلقت على الفيديو قائلة، «رانيا يوسف Catwoman بدون دوبلير.. من كواليس مسلسل اللعبة 2.. ليفل الوحش قريبا».

وتدور أحداث المسلسل حول «وسيم ومازو»، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

مسلسل«اللعبة 2» أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وأوضحت رانيا يوسف منذ أيام أنها أجرت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وتبين عدم إصابتها، ولكنها تحافظ على الاجراءات الاحترازية، مع ارتداء الكمامة وتعقيم لوكيشنات التصوير باستمرار حفاظاً على سلامتها .

ومن المقرر مشاركة رانيا يوسف كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «كل ما نفترق» الذي تقوم ببطولته الفنانة ​ريهام حجاج​ ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وصورت رانيا يوسف عدد من المشاهد، على أن تصور باقي مشاهدها الفترة المقبلة، خاصة أنها مرتبطة بتصوير مسلسل «عش الدبابير» في لبنان مع الممثلين المصريين مصطفى شعبان وعمرو سعد.