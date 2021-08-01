عاجل.. أنباء عن إصابة جندي لبناني في اشتباكات حزب الله

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بورود أنباء عن إصابة جندي لبناني، باشتباكات حزب الله والعشائر العربية في خلدة جنوب بيروت.

كما وردت أنباء عن ارتفاع حصيلة مواجهات حزب الله والعشائر جنوب بيروت إلى 6 قتلى، فيما أكدت مصادر أمنية، بمقتل 3 من حزب الله، باشتباكات خلدة جنوب بيروت.

ويحاول الجيش اللبناني، وقف الاشتباكات بين حزب الله ومسلحي العشائر، التي وقعت جنوب بيروت أثناء مرور موكب تشييع أحد مسؤولي حزب الله.