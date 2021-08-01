  وزير شؤون القدس: قضية الشيخ جراح تستدعي تدخل المجتمع الدولي

أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، أن قضية الشيخ جراح، وصلت إلى وضع مفصلي وخطير، بات يستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور للمربع الأول.

وشدد الهدمي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، على ضرورة توقف الحكومة الإسرائيلية عن عمليات التهجير القسري من الشيخ جراح، مشيرا إلى أنها تحاول إظهار الأمر وكأنه «خلاف على عقارات»، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز.

ورأى أنه آن الأوان لسكان الشيخ جراح الذين عانوا على مدى عدة عقود ماضية؛ نتيجة الاضطهاد من قبل المستوطنين أن يعيشوا بأمان في منازلهم.

وفي سياق آخر، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن البؤرة الاستيطانية (كيدا) المقامة على أراضي بلدة جالود جنوب نابلس، تشهد عمليات بناء للوحدات الاستيطانية، وتوسعا على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف دغلس -في تصريح اليوم- أنه خلال الأسابيع الماضية تم بناء مئات الوحدات الاستيطانية، داخل وخارج هيكلية البؤرة الاستيطانية (كيدا)، التي جرى إنشاؤها العام 2003، وكان مخططا لها أن تكون مدينة.

وأكد أنه في العام 2016 أصدرت العليا الإسرائيلية قرارا يمنع الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وتوسيع البؤرة؛ وأفشلت الجهود القانونية مخططات لإنشاء مدينة استيطانية كبيرة فيها؛ إلا أن المستوطنين عادوا وقاموا بتجريف المزيد من الأراضي وبناء المنازل الفارهة فيها.