فنانون ورياضيون أعلنوا تناولهم الخمر.. أحدهم يشرب 3 كؤوس يوميا

لم يّخش بعض المشاهير من إعلان شربهم للخمر، كان آخرهم تصريح مؤدي المهرجانات حمو بيكا المُثير للجدل، الذي أعلن فيه شربه الخمر على فترات، ولم يكتف بذلك فقط، بل برر قائلًا: «مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي»، ليثير ضده موجة من الغضب والانتقادات.

الفنان علي الحجار

حمو بيكا ليس أول من يُصرح بشربه للخمر، فسبقه الفنان علي الحجار، حيث تحدث في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يشرب الخمر، وأقلع عن الخمر بعد وفاة والده، الذي حزن قبل وفاته بعدما علم أنه يشربها، مضيفًا: «بابا قبل ما يتوفى بكام شهر سألني إيه أخبار الصلاه معاك، قولتله مش بصلي، قالي ليه يا حبيبي، قلت له عشان بشرب».

الفنان طارق لطفي

كما اعترف الفنان طارق لطفي، في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه شرب الخمر فترة من حياته، لكنه أقلع عنها، ثم عاد لها مرة أخرى، لكنه لم يجد راحته فيها فتركها نهائيًا: «زمان شربت خمرة، بس مشربتش حشيش، مروحتش للمنطقة دي خالص».

الفنان الراحل فريد شوقي

فيما تحدث الفنان الراحل فريد شوقي، في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن شربه للخمر يوميًا، لكنه لا يشرب أوقات العمل والتصوير، وبرر أنه يشعر بالاحتياج لها بعد العمل الطويل، «لا يمنع أني في أي مناسبة وأحب أشرب، أحب أخد 3 كؤوس كل ليلة».

أحمد حسام ميدو

وعلى الصعيد الرياضي، اعترف اللاعب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، بجرأة كبيرة أنه يتناول الخمر، وذلك في بعض الأحيان، لكن ليس بأوقات العمل، وأقر بحرمانيتها، إلا أن شربها حرية شخصية، «مش بشرب في وقت أنا عندي فيه شغل».