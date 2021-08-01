الجيش اللبناني يدعو الصليب الأحمر لإجلاء جرحى اشتباكات «خلدة»

دعا الجيش اللبناني الصليب الأحمر لإرسال سياراته إلى موقع الاشتباكات في «خلدة» لإجلاء الجرحى، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ووردت أنباء عن ارتفاع حصيلة مواجهات حزب الله والعشائر جنوب بيروت إلى 6 قتلى، فيما أكدت مصادر أمنية مقتل 3 من حزب الله باشتباكات «خلدة» جنوب بيروت.

ويحاول الجيش اللبناني، وقف الاشتباكات بين حزب الله ومسلحي العشائر، التي وقعت جنوب بيروت أثناء مرور موكب تشييع أحد مسؤولي حزب الله.