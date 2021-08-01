عبدالمعز: مؤتمر دار الإفتاء خطوة مهمة نحو العالمية ومحاربة الإرهاب

علق الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، على انطلاق مؤتمر دار الإفتاء بعنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون» غدا الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة جدا في مسار لدار نحو العالمية وتأكيد ريادتها العلمية ودورها، كما أنه مهم جدا في محاربة التطرف والإرهاب والفكر الشاذ والجماعات الضالة.

وتطرق عبد المعز خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، إلى دور المؤسسات الدينية، على رأسها الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه مفخرة ولا أحد ينكر دار الإفتاء المصرية إذ أنها في تطوير مستمر، وسيحضر مؤتمر الغد، خيرة العلماء في مصر والوطن العربي والإسلامي.

وتابع الداعية الإسلامي: «سعادتي على مستوى الشخصي أن أحد الرموز هو العالم الجليل الشيخ خالد الجندي مقدم برنامج لعلهم يفقهون، حيث وجهت له دعوى رسمية لحضور المؤتمر، وهذا إنما يدل على ثقة المؤسسة الدينية في العلماء والدعاة المخلصين».

ووجَّه الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، رسالة إلى الجندي بمناسبة مشاركته في المؤتمر المزمع تنظيمه غدا قائلًا: «أقول له، قلبي معك ربنا يسدد خطاك ويجري الخير على لسانك وقلبك، وإلى الأمام، نحن في انتظار المؤتمر، وسنتابع فعالياته».

ووجَّه رمضان عبدالمعز، الشكر والتقدير والتحية للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: «أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيكم للبر والتقوى وأن يأخذكم دائما في مرضاته وطاعته».