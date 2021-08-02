حظك اليوم الاثنين 2-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تختلف حظوظ كل برج من الأبراج التي تقع في دائرة الفلك مهنيًا وعاطفيًا حسب صفات كل برج، ليبحث عنها المهتمون بشكل يومي على سبيل المعرفة أو الفضول، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم برج الحمل 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أعمالك أو عائدك المادي بشرط أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 2-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك وأخبارك.. لا تتسرع في اتخاذ قراراتك، وابقَ متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم برج السرطان 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم برج الأسد 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تمنحك الأفلاك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

حظك اليوم برج العذراء 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بأن تتحكّم في انفعالاتك وأن تخفّف كلامك، واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.

حظك اليوم برج الميزان 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان، ويمدانك بالسحر والجاذبية، وبالرغبة في الانطلاق والتحرر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن قد يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك أو تميل لدراسة مشروع استثماري أو تبحث مسألة تجارية.

حظك اليوم برج العقرب 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في منزل الأصدقاء يمنحانك مظهرا جذابا ورزينا وتبدو قادرا على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج القوس 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

تحكّم في إظهار عصبيتك وحاول أن تكون أكثر تسامحا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحك كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الجدي 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر إيجابية، وتعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل اليوم بحماس وطاقة، وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والأوقات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2021 على الصعيد المهني

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.