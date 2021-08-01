الرئيس اللبنانى يدعو الجيش لاتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهدوء إلى خلدة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، قيادة الجيش، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهدوء إلى خلدة، وتوقيف مطلقي النار، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأكد الجيش اللبناني، سقوط قتلى وجرحى، بينهم مواطنون وجندي، باشتباكات خلدة، بين حزب الله والعشائر جنوب بيروت.

وارتفاع عدد قتلى اشتباكات خلدة جنوب بيروت، إلى 5، بينهم مسؤولين في حزب الله.

ويحاول الجيش اللبناني، وقف الاشتباكات بين حزب الله ومسلحي العشائر، التي وقعت جنوب بيروت أثناء مرور موكب تشييع أحد مسؤولي حزب الله.