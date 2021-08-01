مدبولي: توجيهات من الرئيس بالعمل 24 ساعة لتغيير حياة أهالي القرى

توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، إلى محافظة المنوفية في زيارة تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الجولة عدداً من القرى بمركز الشهداء، أحد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، حيث أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات «حياة كريمة» في كل محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالي في المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أن مركز الشهداء الذي يشهد هذه الزيارة اليوم، يتم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في كل قرى المركز البالغ عددها 27 قرية، بما يخدم نحو 400 ألف نسمة، منوها بأن سير العمل يشمل تنفيذ 594 مشروعاً في العديد من القطاعات، من مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والغاز، والاتصالات، وإدارة المخلفات الصلبة، والكهرباء والري والطرق والنقل، وتدعيم الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات، ويتم استكمال 81 مشروعاً، كما أن هناك مواقع جاهزة للتسليم لبدء العمل في 555 مشروعاً.

مدبولي للمواطنين: التعدي على الأراضي هو التحدي الحقيقي لمشروعات «حياة كريمة»

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مفتوحا ضم عدداً من أهالي قرى مركز الشهداء، أعرب خلاله عن سعادته بوجوده اليوم في محافظة المنوفية مع زملائه من الوزراء والمساعدين، لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشكلاتهم بإذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي الذي كان دوما شكوى دائمة لأهالينا في كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية، لافتا إلى أنه في ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كل المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في هذه القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالي وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه في صالحهم، لافتًا إلى أن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي، معتبراً أن ذلك هو التحدي الحقيقي، موضحاً أن إدخال خدمة الصرف الصحي، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائي في مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحي لها، وبالتالي لا بد أن يعي الجميع أن ما يتحقق لا بد من الحفاظ عليه.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع «سكن كريم»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف إحلال المنازل القديمة في القرى، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كل المحافظين، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم حصر المستحقين لكي نبدأ عملية بناء وحدات بديلة لأهالينا في هذه المناطق، كجزء من المشروع الكبير الذي نقوم بتنفيذه، وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة من خلال هذا المشروع على إحلال الوحدات غير اللائقة وبها مشكلات، وإعادة بنائها بطريقة جديدة تستوعب عدداً أكبر من السكان، بدلاً من العودة إلى البناء على الأراضي الزراعية، حيث سيكون البديل بناء وحدات تستوعب الزيادة المستقبلية في القرى المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء أن «حياة كريمة» مشروع عملاق، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إطلاقه، داعياً الله أن يعين الدولة على تحقيق أحلام وآمال الأهالي من خلال هذا المشروع، ثم الاحتفال بإتمامه عما قريب باذن الله.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بزيارة قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تم تفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بدناصور، واستمع إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال التوسعات التي تتم بقدرة 5 آلاف متر مكعب/يوميا، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 15 ألف متر مكعب/يوميا، بدلاً من 10 آلاف متر مكعب/يوميا، وتمت الإشارة إلى أن المحطة بقدرتها الحالية تخدم 3 قرى وهي: دناصور، وزاوية البقلي، وبشتامي، بواقع 45 ألف نسمة، وستساهم أعمال التوسعة في إضافة 3 قرى لخدمة المحطة وهي: دنشواي، وأبو كلس، وعمروس، ليصبح عد المستفيدين 60 ألف نسمة، وقد تم الانتهاء من عمل ميزانية شبكية للمحطة وكذا الانتهاء من أعمال التصميمات واعتمادهما من قبل الاستشاري وشركة المياه، وتم البدء في تنفيذ الأعمال بمحطة معالجة دناصور، كما تم الانتهاء من إزالة جميع المعوقات، وتنفيذ أعمال الخرسانات المسلحة وعزل الأساسات، وتم التنويه إلى أنه قد تم الانتهاء من نسبة 50% من الأعمال، وتصل تكلفة التوسعات لنحو 40 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء «ترعة جنابية دناصور اليمنى» إحدى الترع التي تخضع للتبطين ضمن المشروع القومي لتبطين الترع في قرية دناصور، واستمع إلى شرح حول سير هذا المشروع المهم، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد تم بدء العمل منذ أيام قبل نهاية يوليو 2021، وتم الإشارة إلى أنه تم تنفيذ حوالي 100 متر من إجمالي 2500 متر مستهدفة، تخدم زمام 350 فداناً، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 7 ملايين جنيه، وتم التنويه بأنه يتم تأهيل جميع ترع مركز الشهداء بإجمالي طول 95 كم، وبتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه،

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم بقرية دناصور، وعقد لقاء مع عدد من المواطنين، حيث تمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 28 منزلاً في مبادرة «سكن كريم» التي تُعد أحد أبرز التدخلات التي تتم ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتستهدف تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، لتحسين حياة المواطنين ووقف البناء على الأراضي الزراعية.