رئيس الوزراء يتابع تفعيل وثائق التعاون مع جنوب السودان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان، في ضوء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، ومسؤولو الجهات المعنية.

علاقات عميقة

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان، وقال إنَّها تمتد لسنوات طويلة، وشهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد بانعقاد الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في القاهرة الأسبوع الماضي، التي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» بجنوب السودان، وأخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، موجهًا بالعمل على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

مشرعات ري

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري، مسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان في مجال المياه، وقال إنَّ الوزارة أنشأت ستة آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، إلى جانب تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو، متعدد الأغراض.

وأضاف أنّه فى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًّا، فضلًا عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة واو حتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة نو.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

زيارة ميدانية

وأشار الوزير إلى أنه نظم زيارة ميدانية للدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسؤول عن الملف الاقتصادي، وماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان والوفد المرافق لمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، أثناء مشاركتهم في أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة؛ بهدف إطلاعهم على القدرات البحثية المتعددة التي يتمتع بها المركز، والتعرف علي العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، وتأهيل الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه المالحة باستخدام الأغشية، ووسائل الحماية من الفيضان، والإدارة المثلى للمياه، فضلًا عن زيارة أخرى للمعامل المركزية للرصد البيئى، والنموذج الفيزيائي المُعد لقناطر ديروط الجديدة.

وأفاد بأن هذه الزيارة شهدت بحث سبل نقل الخبرات البحثية للجانب الجنوب سوداني، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني.