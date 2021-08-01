«الحماية المدنية» تكثف جهودها للسيطرة على حريق إسطبل عنتر «فيديو»

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على حريق في منطقة اسطبل عنتر التابعة لمصر القديمة، والذي شبّ في مجموعة من الحشائش والعشش ومغالق الأخشاب.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا باشتعال الحريق الذي بدأ منذ الثالثة عصرًا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وبدأت في السيطرة عليه.

التحريات الأولية حول الحادث لم تتوصل حتى الآن لسبب اندلاع الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بينما أتى على عدد من مغالق الأخشاب ومغسلة سيارات وشقة سكنية بالكامل.