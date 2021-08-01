آدم يطلق «فنجان قهوة» مع تامر حسين وعزيز الشافعي وحمدي بدر

في تعاون فني جديد، تستعد شركه craft media، لطرح أغنية جديدة بالهجة المصرية، للمطرب اللبناني آدم، وهي بعنوان فنجان قهوة.

فنجان قهوة لآدم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر كل المنصات.

كان آدم، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «في حدا»، عبر صفحته بيوتيوب، والمنصات الإلكترونية.

فنجان قهوة من إنتاج كرفت ميديا

الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، أما الإخراج فكان من حصة بهاء خداج، والذي تمكن من إقناع آدم بلعب شخصيتين في كليب واحد.

وتعبر الأغنية عن حالة الحبيب الحائر بين قلبه وعقله، وإمكانية دخوله في صراع نفسي يخرب عليه البناء العاطفي المتماسك للعلاقة، فبدا آدم في الكليب مرة هادئا ساكنا يخشى الاقتراب ممن يحب، ومرة ثانية غاضباً حانقاً يكسّر كل ما يجده أمامه، لتبرز الحصة الأكبر في التمثيل لصالح آدم بعكس المودل كما جرت العادة.

يذكر ان craft media تسعي وبشكل دائم ورغم الظروف الانتاجية الصعبة التي يمر بها الانتاج في العالم الي تنفيذ اغنية بمعدل كل شهر، حيث سبق ادم كلا من وائل كفوري والتي انتجت له الشركة اول شارة مسلسل يقدمه في مشواره الفني وحققت نسبه مشاهدة تجاوزت 50 مليون، مايا دياب من خلال أغنيتها أحلى كلام، التي حققت نجاحا فنيا كبيرا، والمطرب الشعبي محمود الليثي.