أستاذ تخطيط عمراني: تقدم القاهرة 96 مركزا بمؤشر مدن الإبداع نتيجة جهد سنوات

علق الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، على إعلان مركز معلومات مجلس الوزراء تقدم القاهرة 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021، قائلا: إن كل ما قامت به الدولة بغرض تطوير وإعادة بريق العاصمة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كان له أثر إيجابي كبير، على هذا التقدم الذي حققته القاهرة مؤخرا، هذا ما أوصلنا إلى تلك النتيجة، التي تؤكد أنها جاءت بعد جهد كبير بذل على مدار سنوات.

وأوضح «غيث» خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الأحد، أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة، على تطبيق كل نظريات واستراتيجيات التخطيط الجيد للمدن، في التعامل مع العاصمة المصرية، وهذا ما أعطى القاهرة فرصة كبيرة لهذا التقدم، في مؤشر مدن الإبداع.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة تعاملت مع كل المشكلات التي كانت تعاني منها القاهرة، سواء العشوائيات أو غيرها، بكل نوعيات المخططات التي تناسب هذا المشاكل، وتسفر عن نتائج إيجابية وحلول جذرية في التعامل معها، سواء كانت مخططات عامة أو استراتيجية أو تفصيلية.

وأردف أن الدولة لم تبخل عن العاصمة بأي مشروع تطويري من شأنه أن يحل أي مشكلة بها حتى لو صغيرة، بداية من تطوير منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية ونماذج أخرى كثيرة من المشاريع التطويرية التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن كل هذه النماذج بالإضافة إلى لجوء الدولة إلى الاعتماد على الخبراء العمرانيون الجيدون، هي من ساهمت في النهاية بهذه النتيجة، مؤكدا أن هذا العمل كان ورائه جهد كبير جدا بذل على مدار سنوات.