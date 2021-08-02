منتخب كرة اليد: السيسي بعتلنا رسالتين في بطولة العالم السابقة

قال الدكتور هشام نصر، رئيس اتحاد الكرة اليد السابق، إن اتحاد اليد لديه تاريخ طويل، ودائما يبني من حيث انتهى الآخرون ولا يهدم ما بناه الأشخاص السابقون، لافتا إلى أن اللاعبين والإداريين يكونون متطوعين ولديهم رؤية وهذا ما حقق نجاحات في كل المراحل السِنية التي تشمل شبابا وكبارا وناشئين وفي بطولات مختلفة.

وأضاف «نصر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «بنفتخر في اتحاد اليد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بطولة العالم اللي فاتت بعت رسالتين ودي أول مرة تحصل على الرغم من إن الرساليتن كانوا في مباراتين خسرتهم مصر، وده دليل على التفاف الشعب على كرة اليد وإن في مجهود كبير اتحقق وحوَّلنا الديون إلى مكاسب».

وأوضح رئيس اتحاد الكرة اليد السابق، أنه كان يتمنى أن يتحول نموذج نجاح اتحاد اليد في مختلف الرياضات ولكن هذا لم يحدث في الوقت الحالي، متمنيا أن يحدث ذلك في المستقبل.

وعلق الإعلامي سيد علي على التطور الحادث في اتحاد كرة اليد: «النجاح في البلد دي له ثمن، وفي ناس هيشدوك عشان يأخروك، بس لازم نقول إن محدش بينجح صدفة في البلد دي، وحفاظ الشخص على نجاحه مسألة صعبة جدا بتاخد من وقته وأعصابه وعمره، وربنا لما بيحب حد بيسنده خاصة لو حاطط ربنا قدام عينك في شغلك».