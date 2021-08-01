مدبولي: سنحقق كل ما يتمناه أهالي القرى بمشروعات الصرف الصحي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في مشروع «حياة كريمة» على مدار الـ24 ساعة في كل القرى المصرية، «إن شاء الله بهدف أن إحنا بإذن الله نغير حياتكم ونحل كل مشاكلكم اللي موجودة وعلى رأسها موضوع زي الصرف الصحي».

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره مع عدد من أهالي إحدى القرى في محافظة المنوفية، أثناء تفقده مشروعات «حياة كريمة»، عرضته شاشة «extra news»: «أنا عارف إنه كان فيه شكوى دائمة من أهالينا في كل القرى المصرية من الصرف الصحي، وسنحقق كل أمانيهم، النهاردة إن شاء الله بعد إطلاق هذا المشروع العملاق، هتبقى بإذن الله كل القرى وتوابعها بإذن الله عندها، مع الخدمات الأساسية الأخرى».