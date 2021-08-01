مدبولي: لا نريد تعديات على الأراضي الزراعية ولا بناء عشوائي من جديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري العمل على إنشاء العديد من المشروعات التنموية في القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، «سنمد القرى بالمشروعات والتطورات اللي يتمنوها أهالينا»، وذلك خلال حديثه مع بعض أهالي إحدى قرى محافظة المنوفية، عرضته شاشة «extra news».

ووجه «مدبولي»، حديثه للمواطنين: «مهم جدًا تعاون حضراتكم وتفهمكم معانا لهذا المشروع المهم، ونبقى عارفين إن كل اللي بيتنفذ ده لصالحكم، وبالتالي لازم نحافظ عليه وميحصلش تعدي آخر على الأراضي الزراعية، ولا بناء عشوائي، لأنه بيبقى ده المشكلة والتحدي بعد كده».