منافع الحمير.. الجلد بـ500 دولار وكيلو الجبن بـ10 آلاف جنيه «فيديو»

أثارت تصريحات نقيب الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن أبو صدام، بالتحذير من انقراض الحمير، والمطالبة بتحرك دولي لمنع حدوث ذلك، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد الحمير في العالم يصل إلى 44 مليون حمار منها نحو 1.8 مليون حمار في مصر.

جلد الحمير

وتحذيرات نقيب الفلاحين في مصر ليست الأولى في هذا الشأن فقد سبقتها تحذيرات الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين، ويعود ذلك في ظل تزايد الإقبال على التجارة في جلود الحمير لتصديرها إلى أسواق الأدوية ومستحضرات التجميل خاصة في الصين.

وبحسب بيانات الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين فقد زادت معدلات الإقبال على التجارة غير الشرعية بجلود الحمير من 3 إلى 3.5 مليون جلد حمار بالعام، حيث يبلغ سعر جلد الحمار ما يقارب الـ500 دولار.

جبن الحمير

ولا تتوقف فوائد الحمير على جلده، بل إنه يصنع من لبن الحمير أغلى نوع جبن في العالم حيث يصل الكيلو الواحد منه إلى نحو 10 آلاف جنيه مصري، فبحسب موقع «إنسايدر»، يعود السعر المرتفع للغاية لجبن الحمير إلى أن مزرعة واحدة فقط في العالم تقع داخل محمية طبيعة في «صربيا» هي التي تنتجه، وهي المزرعة التي يطلق عليها «زاسافيكا»، وهي واحدة من بين 3 مناطق في العالم تهدف لحماية نوع مهدد بالانقراض من الحمير.

ويحتاج إنتاج الكيلو جرام من جبن الحمير إلى نحو 24 لترا من الحليب، ويطلق على هذا الجبن اسم «بولي» أو «بيول تشيز»، وبحسب خبراء التغذية الذين اعتمد عليهم الموقع، فإن جبن الحمير يعد غذاءً صحيًا، وذلك بفضل قيمته الغذائية، مشيرين إلى أنه غني بشكل استثنائي بالبروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية، وأوميجا 3، التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

رابط الفيديو من هنــــــــــــــــــا

سعر الحمير في مصر

ويعد سوق البراجيل في محافظة الجيزة، هو الأشهر في بيع الحمير في مصر، وهو يقام كل يوم جمعة أسبوعيا، وبحسب عدد من التجار في هذا السوق ومنهم «سعداوي صابر»، فإن أسعار الحمير تتراوح من 800 جنيه لتصل إلى 4 آلاف جنيه.