سعرها يصل إلى 50 ألف دولار.. الماعز الشامي «سلالة نادرة ومعمرة»

عرض برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سعرها يصل إلى 50 ألف دولار.. حكاية الماعز الشامي».

وقال مصطفى أحمد محمد أول تاجر مصري يربي هذه السلالة في مصر، إن هذا النوع من الماعز ذكره بالخيل العربي الأصيل، إذ أنه سلالة نادرة وأصيلة.

وأضاف أنه من مواليد محافظة الإسكندرية، ولديه من العمر 44 عاما: «طول عمري بشوف المعيز حجمها كبير، واشتريت معيز عادية وبعدها زرباوي وبعدها معيز مصري»، لافتًا إلى أنه اشترى ماعز شامي وهي موجودة في السعودية والأردن والكويت.

وتابع: «أصل هذا النوع من الماعز شامي والسعودية والكويت طورها، وأنا أتمنى زيادة عددها في مصر.. هذه السلالة من السلالات النادرة، لذلك فإن سعرها يكون كبيرا وسعرها يصل إلى 160 ألف ريال وقد يتجاوز سعرها 50 ألف دولار».

وأردف، أن هذه السلالة من أبرز السلالات المنتجة للبن واللحوم، ووزنه يتجاوز الـ110 كيلوجرامات وإنتاج اللبن 5 كيلوجرامات يوميا، كما أن الجبن التي ينتجها من أجود انواع الجبن ويبلغ سعره 45 جنيهًا كما يبلغ سعره 30 جنيه لكيلو اللبن.

وأوضح، أن هذا النوع من الماعز معمر ويعيش في بعض الأحيان نحو 30 عامًا وهناك أنواع كثيرة منه مثل الرأس الحربة والرأس البيضاوي والرأس العادية والرأس المربعة: «هذا النوع من الماعز يذكرني بالخيل العربي الأصيل ولا يقبل التهجين، لكن ذكره يمكنه تحسين أي سلالة».