زاهي حواس يكشف سر وفاة مومياء الرجل الصارخ ولفه في جلد الماعز

تحدث الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سر وفاة مومياء الرجل الصارخ وحل لغز مومياء المرأة الصارخة في خبيئة الدير البحري الملكية بالأقصر.

وقال "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن اكتشاف حل اللغز جاء بعد اجراء تحليل "DNA" للمومياء وتصويرها بواسطة الأشعة المقطعية.

وأوضح أن هناك مومياء أخرى لرجل صارخ، مؤكدا أن سبب وفاة المومياء الصارخة كشف عالمي مصري وتم نشره فى مجلة عالمية، مضيفا أنه منذ عام 1981 وهذه المومياء موجودة فى المتحف المصرى، وأجرى عليها العديد من الأبحاث ولم يتوصل أحد إلى معرفة سبب صراخها، إلا أن الفريق المصرى توصل لذلك.

وتابع: "مومياء المرأة الصارخة كانت مصابة بتصلب فى الشرايين ما ترتب عليه أزمة قلبية حادة ماتت بسببها".

ولفت "حواس"، إلى أن مومياء الرجل الصارخ تبين أنه لرجل قتل والده ولذلك لم يتم تحنيطه وتم لفه فى جلد الماعز لأنه سوف يذهب إلى النار حسب اعتقادهم، موضحًا ان جلد الماعز نجس عند المصريين القدماء.