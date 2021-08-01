«الوزراء»: بدء العمل في تنفيذ مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي قريبا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في امتداد الساحل الشمالي، مشيرا إلى انتهاء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من تخطيط مدينة رأس الحكمة، وسيجري بدء العمل فيها قريبًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري».

هناك 2.5 مليون نسمة سنويًا في مصر

وأضاف «يونس»، أن هناك توجيهات أيضًا، بالاهتمام والارتقاء بباقي المناطق في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من أجل خلق مدن مستدامة تستوعب الزيادة السكانية، حيث أن هناك 2.5 مليون نسمة يزيدون في مصر سنويًا، ويجب أن تكون مصر جاهزة بمناطق سكنية حضارية مخططة تستوعب هذه الزيادة.

100 ألف مصري يعملون حاليا في مدينة العلمين الجديدة

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تحاول خلق مناطق للاستثمار في منطقة العلمين الجديدة، من أجل توفير فرص عمل لأهالينا، «مدينة العلمين الجديدة يعمل فيها ما لا يقل عن 100 ألف مصري، دول بيأكلوا عيش من الإنشاءات فقط، ما بالك بقى بعد الإنشاء لما يكون فيه مطاعم وكافيهات وسينمات، دي كلها فرص عمل».