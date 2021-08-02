«الوزراء»: العلمين الجديدة بُنيت على غرار أفخم المدن الساحلية بالعالم

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة تم إنشاءها على غرار أفخم المدن الساحلية في العالم أجمع، «الشاطئ مش هو اللي هيكون المنطقة الجاذبة لو رجعنا ورا للمنطقة الجنوبية هنلاقي حاجة فخيمة، فيها أماكن تراثية وفيها أوبرا ومكتبة، وفيها مسجد خلص كان الرئيس عبدالفتاح السيسي بيصلي فيه عيد الأضحى، وفيها كنيسة هيتم فيها صلاة أعياد الميلاد القادمة، إن شاء الله».

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان في زيارة أمس، لمحافظة المنوفية، وتفقد قرى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن رئيس الوزراء تجول في توابع القرى من أجل تفقد الأهالي التي سيتم إعادة تأهيل منازلهم المهدمة أو التي بُنيت بالطوب اللبن أو المغطاة بالحطب.

وأردف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «مدبولي»، تفقد الأماكن التي سيتم إقامة فيها مجمع الخدمات التي سيتم فيها جمع الشهر العقاري والبريد والشهر العقاري، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، «اعتقد أن الجمهورية الجديدة اللي السيد الرئيس دشنها في حياة كريمة مفيش مشروع في العالم بالتكلفة دي».

وتابع: «دول 700 مليار جنيه الدولة هتوفرهم خلال مشروعات حياة كريمة، معتقدش فيه زي كده في أي دولة في العالم، هيتم إنفاقهم على 60 مليون مواطن أي 60% من سكان مصر، ينصرف عليهم المبلغ ده، دي تكلفة مبدئية زي ما الرئيس قال».