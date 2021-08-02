غرق شخص ونجاة اثنين في انقلاب قارب صيد بمياه النيل في زفتى.. صور

شهدت منطقة عيون قناطر قرية دهتوره، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، منذ قليل، حادث انقلاب قارب صيد بشكل مفاجىء بخط الملاحي بين قريتي «حانوت دهتوره»، ما أسفر عن غرق شخص، فيما تم إنقاذ اثنين آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الغريق وخصصت سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى طوارىء مستشفى زفتى العام للإسعافهما.

كان اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول واقعة انقلاب مركب صيد بنطاق قناطر دهتوره بدائرة المركز.

تفاصيل واقعة انقلاب مركب صيد بنطاق قناطر دهتوره بمياه النيل

تم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، بالانتقال إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال الضحية وخصصت سيارتا إسعاف لنقل المصابين.

وأفاد شهود عيان، أن الحادث وقع جراء اصطدام قارب صيد بالجدار كان متجها بخط ملاحي واصل بين قريتي «حانوت_ دهتوره»، وجاري البحث عن المفقود.

اصطدام قارب صيد بالجدار في خط ملاحي واصل بين قريتي «حانوت_ دهتوره»

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص تراخيص مركب الصيد وفحص هوية ضحايا الحادث.