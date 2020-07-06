غرق وفقدان 9 أشخاص إثر انقلاب قارب صيد في شرق إندونيسيا

أعلن مسؤولون في إندونيسيا، اليوم، مقتل طفلين اثنين على الأقل وفقدان 7 آخرين أثر انقلاب قارب صيد بسبب الحمولة الزائدة، فور مغادرته شاطئا في مقاطعة "نوسا تنجارا تيمور" شرق البلاد؛ حيث كان على متنه 28 شخصًا.

وقال مسؤول في إحدى وكالات البحث والإنقاذ المحلية، إن أطقم مراكب أخرى كانت على مقربة من القارب المنكوب تمكنت من إنقاذ 19 شخصًا، فيما يجري البحث عن المفقودين، وفقا لما شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف المسؤول، أن 16 راكبًا و12 صيادًا كانوا على متن قارب الصيد الذي انقلب في مضيق "بوكافو" بعد أن غادر شاطئ "تابلولونج" بمدينة "كابونج" وأصابته موجه بلغ طولها مترين مصحوبة برياح عاتية.

وأشار المسؤول، إلى أن قارب الصيد مخصص لحمولة 15 شخصًا فقط، لكن قائده لم يستأذن رئيس الميناء حينما قام بزيادة الحمولة.

والمراكب والقوارب وسائل نقل يعتمد عليها في إندونيسيا، التي هي عبارة عن أرخبيل به أكثر من 17 ألف جزيرة، وعادة ما تشهد مثل هذه الحوادث بسبب معايير السلامة المتراخية وتكدس القوارب بالركاب.