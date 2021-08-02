صندوق التنمية الحضارية: فاتورة تطوير المناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه

قال الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنّ الدولة حريصة على توفير حياة متكاملة للمواطنين المنقولين من المناطق العشوائية وليس توفير سكن لهم فقط، فالتطوير يشمل الحياة البيئية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والأمنية، «الأمان غير ملامح ووشوش الناس بعد نقلهم من المناطق العشوائية، الأمان رسم بسمة واطمئنان على تجاعيد وجوههم».

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، الأحد، أن الإحساس بالأمان لدى المواطنين أولى لبنة من لبنات روح الإنسان في الحياة الجديدة، وبعد ذلك تتوالى لبنات البناء الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع الجديد.

وأوضح أن فاتورة القضاء على المناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه، كما أن العديد من المناطق وصلت لمرحلة فرش الأثاث بها، من بينها 4800 وحدة في مشروع «معا»، و2500 وحدة سكنية في مشروع «الخيالة»، و2500 وحدة سكنية كمرحلة أولى في «حدائق أكتوبر»، إضافة لـ 2500 وحدة سكنية أخرى كمرحلة ثانية، و4800 وحدة سكنية في مشروع أرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام، و2000 وحدة سكنية في حلايب وشلاتين، وحال الانتهاء من عمليات الفرش سيتم تسكين المواطنين بها مباشرة.

وعن أسباب تغيير اسم «صندوق تطوير العشوائيات» بــ «صندوق التنمية الحضارية»، قال إنّ ذلك نتاج مجهود ورؤية مستقبلية للصندوق، وأهدافه لما بعد تطوير العشوائيات، فالتنمية الحضارية لها دلالات كثيرة، فلا يقتصر الأمر على تطوير العشوائيات فقط، ولكن تنمية عمرانية شاملة داخل المدن، كما أن التغيير شمل مهام الصندوق وتوجهاته، وتجاوز فكرة أن الصندوق مهمته أشكال التطوير الثلاثة، وهي (غير الآمن، وغير المخطط، والأسواق العشوائية)، بينما التغيير ضم تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، والقاهرة التاريخية، وتلال الفسطاط، والقاهرة الخديوية.

ولفت إلى أن هناك شقين لإدارة الصندوق، الأول مجلس الأمناء وهو المستوى الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء و9 من الوزراء، بينما الشق الثاني هو مجلس إدارة الصندوق ويتكون من إدارة الصندوق و7 من المتخصصين في التخطيط العمراني والإنشاء والهندسة والاستثمار، وكل مجلس له اتجهاته الاستشارية العُليا وتوجهاته التي يرسم فيها الخطوط الرئيسية لتوجهات الصندوق.