محافظ المنوفية يلتقي وفد صندوق تطوير العشوائيات

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بوفد صندوق تطوير العشوائيات، اليوم، في إطار متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها والوقوف علي آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات وإزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ للإنتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة التيسيرية لمشروع تطوير المناطق العشوائية بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى والمهندسة سوزان محمد نادر والمهندس أحمد محمد عبد المنعم ممثلى صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وفي بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اهتمامه ومتابعته لنسب تنفيذ المشروعات التي تتم بعدد من الشوارع المستهدف تطويرها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أن خطة تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة شملت 176 شارعا رئيسيا ومتفرعا بنطاق شبين الكوم يتم رصفها ومد شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك.

وأوضح أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير عدد من الشوارع بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى 310 ملايين جنيه، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية غير المخططة بشبين الكوم والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة ميدانية لمتابعة كل الأعمال على أرض الواقع فضلا عن معاينة بعض قطع الأراضي بنطاق المحافظة لإمكانية إقامة أحياء متطورة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير، وذلك فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه قدم محافظ المنوفية شكره وتقديره لمدير صندوق تطوير العشوائيات وممثليه على التعاون والجهود المبذولة في التخطيط والمتابعة والاشراف و تقديم الدعم والمساندة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة وذلك لتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، متمنيا إستمرار التعاون والتنسيق الكامل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وبذل المزيد من الجهد من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة .