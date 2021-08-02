أحمد فتحي لـ «الوطن»: أصبت بكورونا.. والحمدلله بتحسن

أكد الفنان أحمد فتحي، في تصريحات لـ «الوطن»، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالته الصحية مستقرة، مضيفا «الحمدلله أصبت بالفعل بفيروس كورونا، والأخبار المتداولة صحيحة، والحمدلله كرم ربنا عليا في تحسن، واتبع بروتوكول العلاج، شكرا لكل من اهتم وسأل على حالتي الصحية، غمرتوني باهتمامكم وحبكم».

جدير بالذكر أن أحمد فتحي، شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، منها فيلم «أحمد نوتردام»، بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وانتصار وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

كما شارك الفنان أحمد فتحى فى فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وهشام ماجد وشيكو وهدى المفتى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.

كما يشارك «فتحى»، فى مسرحية «أبو العربي»، والذي يقوم ببطولتها هانى رمزى وداليا البحيرى وليلي عز العرب ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين وهى من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.