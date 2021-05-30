أحمد فتحي: المسرح يُظهر قدرات الممثل الكوميدي أسرع من السينما

يؤدي الفنان أحمد فتحي، شخصية «ميمي» الشاب البورسعيدي صديق أبوالعربي وهى الشخصية التي يلعبها الفنان هاني رمزي من خلال مسرحية «أبو العربي في مهمة مستحيلة»، وهى المسرحية التي يعود من خلالها الأخير للوقوف على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من الغياب.

أحمد فتحي يؤدي شخصية ميمي في مسرحية أبوالعربي

وعبر الفنان أحمد فتحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مسرحية أبوالعربي، عن سعادته للمشاركة في عمل مسرحي جديد من خلال شخصية ميمي صديق أبوالعربي في الظروف الحالية.

وقال الفنان أحمد فتحي، إن قدرات الممثل الكوميدي تظهر بشكل أوسع وأوضح على خشبة المسرح ويتلقى رد فعل الجمهور في نفس اللحظة بعكس السينما «في الفيلم ممكن أكذب وأزعم إن الناس ماتت من الضحك، لكن على خشبة المسرح مقدرش لأن الحساب فوري يا الجمهور يضحك أو العكس».

مسرحية أبوالعربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عزالعرب، عمرو عبدالعزيز، تاليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

«في حب سمير غانم» عنوان الاحتفالية التي أهداها أبطال وصناع مسرحية «أبو العربي» خلال العرض الخاص التي تم تنظيمه بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لروح نجم الكوميديا سمير غانم الذي توفى عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع قصير مع المرض ومع تداعيات فيروس كورونا.

وفي السينما عرض للفنان الكوميدي أحمد فتحي فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، هدى المفتي، نور قدري، وعدد من ضيوف الشرف، إخراج عمرو صلاح، وتأليف كريم فهمي، وتدور أحداثه حول الشاب ديدو الذي يقرر وأصدقاءه سرقة أحد الأثرياء وفجأة يتحولون لحجم عقلة الإصبع وتدور الأحداث في إطار كوميدي.