اللجنة الأولمبية: حصد ميدالية في المصارعة «مش مضمون».. ومتفائلون باليد

علق المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، على أداء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، في مختلف الألعاب، خاصة الخسارة في لعبة المصارعة، قائلا إنّ الآمال مازالت موجودة في لعبة المصارعة، حيث يمثل مصر في الأولبياد 5 لاعبين، والآمال مُنصبة في اللاعب «كيشو»، وهو الأقرب للمنافسة، «أنا مش بقول الميدالية مضمونة على الإطلاق».

وأضاف «العريان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ المميز في لعبة المصارعة أن أول دور للمنافسة يبدأ من دور الثمانية، وإذا فاز اللاعب يتأهل لدور الأربعة، وإذا خسر يلعب ترضية، وإذا كسب في الترضية قد يصل للحصول على ميدالية برونزية.

وبالنسبة لفرص الألعاب الأخرى، قال إنه مازالت هناك فرص في لعبة الكاراتيه، وهذه هي الفرصة الأكبر، فهناك 3 فرص منهم لاعبان فرصهما أعلى، وهما اللاعبة جيانا فاروق، واللاعب علي الصاوي، وهناك فرصة لا بأس بها في لعبة الخماسي الحديث.

وأشار إلى أن هناك فرصا بالفروسية واليد، لافتا أن منتخب اليد هو الفريق الجماعي المتبقي، وفرصه مرتفعة للتأهل في مباراة ألمانيا، مؤكدا: «متفائلون بالمنتخب».