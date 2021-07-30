هداية ملاك تكشف حقيقة اعتزالها بعد الأولمبياد: «عايزة بريك»

كشفت هداية ملاك، لاعبة التايكوندو، الحاصلة على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، حقيقة ما تردد عن اعتزالها اللعبة، موضحة أنها تريد أن تحصل على «بريك».

وأضافت «ملاك»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «أنا أديت حياتي كلها للتايكودنو، وأنا بلعب منذ 20 سنة، ومكنتش بشوف حتى صحابي، ونادرا ما باخرج مع أصدقائي، وكنت رايحة طوكيو عشان أحصل على ميدالية ذهبية».

وتابعت لاعبة التايكوندو: «حاسة إني عايزة أعيش لنفسي ولأسرتي، من ساعة ما اتجوزت تقريبا مقعدتش في البيت، وعايزة استراحة، بأفكر إني عايزة بريك شوية».

من جانبه، قال سيف عيسى، الذي حل ضيفًا على البرنامج نفسه: «هداية أسطورة وليست لاعبة عادية، والعالم كله يشاهدها، ولابد أن يكون وجودها في الملعب بناء على رغبتها الشخصية، وأنا عايز دايما أشوفها وأتفرج عليها».

وأشار إلى أن تعليق المصري الدولي محمد صلاح، على فوزهما بالميداليات البرونزية كان مؤثرًا جدا، وأصدقائه أشادوا به كثيرًا.

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو، الحاصلان على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفان على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

واستقبل جمهور البرنامج، البطلين المصريين سيف عيسى وهداية ملاك، استقبالًا حافلًا حيث ضج الأستوديو بالتصفيق والصفير، وهتافات «مصر.. مصر» مع الأغاني الحماسية الرياضية، والوطنية، مثل أغنية «ولا أي كلام» للفنان محمد حماقي.