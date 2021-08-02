البحرين: يجب العمل بين دول التعاون الخليجي وصولا لأهداف «بيان العلا»

أشاد العاهل البحريني، حمد بن عيسى، بعمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف «بيان العلا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووقع قادة القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في 5 يناير الماضي، وبحضور أمير قطر تميم بن حمد، «بيان العلا»، الذي وصفه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإنجاز التاريخي، فيما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع بقيادة الكويت، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات، خاصة تهديدات النظام الإيراني، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأعرب الملك البحريني، خلال استقباله ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن تقديره للعطاء المتواصل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية في مختلف مجالات المسيرة الوطنية، وبما تحققه من إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشاد حمد بن عيسى، بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات، مشيرا إلى ما تضمنه «بيان العلا» من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس والأواصر التاريخية للود والتآخي بين مواطنيه.

وأكد ملك البحرين، أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف «بيان العلا» للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة.

وشدد حمد بن عيسى، على أهمية اتسام الخطاب الإعلامي عبر مختلف الوسائل بما فيه منصات التواصل الاجتماعي بما يمثل القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة وترسيخ الثقة والاحترام بين المواطنين، والابتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف.

العاهل البحريني يشير إلى ثوابت العمل المشترك بين دول المجلس في تعزيز اللحمة الخليجية

وأشار العاهل البحريني، إلى الثوابت الجامعة للعمل المشترك بين دول المجلس في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وتجمع وتعزز التعاون ووحدة الدول في البناء نحو مستقبل واعد لجميع مواطني دول المجلس.