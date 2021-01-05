عاجل.. قادة دول الخليج يوقعون على «بيان العلا» بالسعودية
كتب:
سحر المكاوى
02:33 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
اجتماع القمة الخليجية
وقع قادة دول الخليج على بيان العلا في القمة الخليجية الـ41 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.
وقدم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الشكر لقادة دول الخليج على هذه الخطوات الذي وصفها بـ«الشجاعة».
الأمير محمد بن سلمان: سيجري توقيع #بيان_العلا في القمة الحالية#القمة_الخليجية_في_العلا#العربية pic.twitter.com/1lO4fhGFiN— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 5, 2021
وأضاف بن سلمان خلال كلمته بالقمة الخليجية الـ41 بالسعودية، «نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، وتواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي».