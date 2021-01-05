عاجل.. قادة دول الخليج يوقعون على «بيان العلا» بالسعودية

وقع قادة دول الخليج على بيان العلا في القمة الخليجية الـ41 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.

وقدم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الشكر لقادة دول الخليج على هذه الخطوات الذي وصفها بـ«الشجاعة».

وأضاف بن سلمان خلال كلمته بالقمة الخليجية الـ41 بالسعودية، «نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، وتواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي».