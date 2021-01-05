رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. قادة دول الخليج يوقعون على «بيان العلا» بالسعودية

كتب:

سحر المكاوى
02:33 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
اجتماع القمة الخليجية

اجتماع القمة الخليجية

وقع قادة دول الخليج على بيان العلا في القمة الخليجية الـ41 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.

وقدم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الشكر لقادة دول الخليج على هذه الخطوات الذي وصفها بـ«الشجاعة».

وأضاف بن سلمان خلال كلمته بالقمة الخليجية الـ41 بالسعودية، «نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، وتواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي».

 

اقرأ المزيد:

فيديو.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

ولي العهد السعودي يستقبل المشاركين في القمة الخليجية «فيديو»

عاجل.. سامح شكري يصل السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

عاجل.. ولي عهد البحرين يصل السعودية لحضور القمة الخليجية

عاجل.. أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية