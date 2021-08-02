زلزال قوي يضرب جزر «كيرماديك» في نيوزيلندا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كيرماديك بنيوزيلندا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية: الزلزال وقع عند عمق 10 كيلو مترات

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، وقع الزلزال عند دائرة عرض 30.417 جنوبا وخط طول 177.816 غربا، موضحة أن الزلزال وقع عند عمق 10 كيلو مترات.

وفي 24 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا، وقال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل» إن الزلزال كان على عمق كيلومترين، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وفي 20 يونيو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، جزر كيرماديك، فيما أوضح «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل» في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومتراً، ولم ترد في ذلك الوقت أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.