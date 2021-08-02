تحطم مروحية خاصة في كاليفورنيا يسفر عن مقتل 4 أشخاص

تحطمت مروحية خاصة من طراز «روبنسون آر66»، في منطقة نائية شمال ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الحادث.

من جانبها، قالت شركة «روبنسون»، آر66، بأنها طائرة هليكوبتر توربينية ذات 5 مقاعد تعمل بمحرك رولز رويس توربيني، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز»الامريكية.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، فيما عثر رجال الطوارئ بعد وصولهم إلى الموقع على جثث 4 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية فتحتا تحقيقا في الحادث.

وفي 14 يوليو الماضي، تحطمت طائرة صغيرة، أقلعت من مطار «مونتيري» الدولي، فوق منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى اندلاع حريق وتسببت بأضرار جسيمة في المنزل، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية، إلى الطائرة المتحطمة من طراز «سيسنا 421» ذات المحركين.

ووصل الحريق الناتج عن الحادث إلى الغابات المجاورة، فيما قالت ، المتحدثة باسم منطقة الحماية من الحرائق الإقليمية في مقاطعة مونتيري، دوروثي بريولو، في ذلك الوقت، إنه فور ورود تقارير تفيد بتحطم الطائرة تم إرسال رجال الإطفاء إلى المنزل في مزرعة مونتيرا بالقرب من الطريق السريع 68.