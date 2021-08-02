مصلحة الضرائب تنظم ندوة توعوية لأعضاء نادي الزمالك

قال وائل السيد مدير إدارة المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، إنَّ الضريبة التزام مالي تفرضها حكومة البلد المعني على الدخل والسلع والنشاط، والسبب الرئيسي لفرض الضرائب هو أنهَّا أحد مصادر الدخل للحكومة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتمّ فرض ضرائب على المواطنين الأعلى دخلاً أكبر من الضرائب المفروضة على المواطنين الأقل دخلاً، ويتمّ استخدام تلك الحصيلة الضريبية في تقديم الخدمات الحكومية ومشاريع التنمية لكل المواطنين على حد سواء.

وأوضح «السيد»، خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب في نادي الزمالك، أنَّ أنواع الضريبة تتمثل في الضريبة المباشرة، والضريبة غير المباشرة حيث أن الضريبة المباشرة هي ضريبة مفروضة على دخل الشخص وتدفع مباشرة إلى الحكومة، ولا يمكن تغيير عبء هذه الضريبة، وهي ضريبة تصاعدية بطبيعتها أي أنَّها تزيد بزيادة الدخل والعكس صحيح مثل ضريبة الدخل بأنواعها وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة المرتبات وما في حكمها، وضريبة المهن الحرة وغير التجارية، وضريبة الثروة العقارية.

وأشار مدير إدارة المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، إلى أنَّ الضريبة غير المباشرة هي ضريبة مفروضة على الشخص الذي يستهلك البضائع والخدمات ويتم دفعها بشكل غير مباشر إلى الحكومة، مثل ضريبة القيمة المضافةـ وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والرسوم الجمركية.

الضريبة على الدخل

واستعرض «السيد»، أنواع الضرائب وفقًا لأحكان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة علي القيمة المُضافة وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، من حيث الممول، وكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، ومواعيد الإقرار، وغرامات وعقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرار.

وشرح خطوات تقديم كل من نموذج 41 الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها، موضحًا أنَّه بالنسبة إلى نموذج السداد الشهري – مرتبات فإنه تطبيقًا لنص المادة 14 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.

نموذج رقم 2 مرتبات

وأوضح «السيد»، أنَّ نموذج رقم 2 مرتبات هو نموذج شهري يلتزم بتقديمه جهة العمل، وهو بيان بقيمة الضريبة القطعية على المرتبات وما في حكمها المنصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الأصلية، وقيمة الأجر المنصرف له أقل من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية، مشيرًا إلى أنَّ نموذج رقم 3 مرتبات هو نموذج سنوي يلتزم بتقديمه جهة العمل، وهو بيان بقيمة الضريبة المحسوبة على المرتبات وما في حكمها المصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الأصلية، وقيمة الأجر المنصرف له أكبر من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية، كما شرح نموذج رقم 4 مرتبات.

وردًا على طلب أعضاء نادي الزمالك والعاملين به، لتنظيم ندوة لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح وائل السيد، أنَّ مصلحة الضرائب المصرية تنظم 3 ندوات أسبوعيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ويمكن للجميع حضور الندوة، حيث يتمّ الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو من خلال الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، كما يمكن لأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والضريبي التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات توعية لأعضائها بمختلف الموضوعات الضريبية.