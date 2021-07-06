البرلمان: فرض الضرائب على مكافـأة النواب وإلغاء الإعفاء

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، على 7 اقترحات من النواب بتعديل اللائحة الدخلية للمجلس، أبرزها مقترح تعديل 31 مادة، قدمه علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل في مجلس النواب، بشأن اختيار وكيل أول لمجلس النواب من بين الوكيلين، يكون الأعلى من حيث الأصوات وله الصلاحيات كاملة، وله سلطات رئيس مجلس النواب حال غياب رئيس المجلس، ويجوز لرئيس مجلس النواب تكليف الوكيلين أو أحدهما ببعض مهامه.

وتقدم عابد، خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة رؤساء اللجان النوعية والهيئة البرلمانية، بمقترح لتعديل اللائحة، ضمن التعديلات التي وافقت عليها الجنة العامة للمجلس، تناول إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر على مكافآت النواب، وفرض الضريبة على مكافأة النواب، وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائب عاطف مغاوري رئيس العيئة البرلمانية لحزب التجمع بالتعديلات والتي حصلت "الوطن "على نسخة منها كما يلي :

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وعلى القانون رقم ( 45 ) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم ( 46 ) لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

يقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه المادة الأولى يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة ( 24 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 النص التالي: «ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب ( بعضو على الأقل ) والائتلافات البرلمانية، المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

تعديلات لائحة مجلس النواب

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اكد في بداية انعقاد مجلس النواب إن إزالة الإعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه مشددا على أن مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبدأ يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة. كما اكد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، خلال مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس أن حزب مستقبل وطن سيسعى أيضا إلى تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث يتم خضوع مكافآت النواب للضرائب والرسوم.

كما وافقت اللجنة العامة، على تعديل اللائحة الداخلية من الأغلبية، وهو الاقتراح الذي قدّمه عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ويتضمن خفض عدد أعضاء الهيئة البرلمانية التي يكون لها ممثل في اللجنة العامة للمجلس إلى 3 نواب فقط بدلًا من 10، وهو ما بدأ العمل بها في دور الانعقاد الحالي.