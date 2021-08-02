غدًا.. «آداب عين شمس» تطلق قافلة محو الأمية الثانية بحي الموسكي

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، قافلة محو الأمية الثانية بحي الموسكي، غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا وصولا إلى مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، حيث تنطلق فعاليات القافلة بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وبنك الكساء المصري والهيئة العامة لتعليم الكبار.

أكدت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه بعد نجاح القافلة الأولى لمحو الأمية بحي الموسكي وقياس مردودها على المواطنين، فقد تقرر الدفع بقافلة أخرى لتغطية الاحتياجات المتلاحقة لاستكمال مسيرة محو أمية المواطنين بحي الموسكي المعروف بتواجد نسبة كبيرة من العمال الأميين.

كما تعاونت منظمات المجتمع المدني والمحليات مع إدارة حي الموسكي لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتعرف على احتياجات أهالى المنطقة المختلفة تحقيقا للتكامل المنشود بين الجامعة وخاصة كلية الآداب وبين رئاسات الأحياء المجاورة للجامعة .

وقالت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه القافلة تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية لجامعة عين شمس المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تعكس اهتمام كل المسئولين من ادارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة عين شمس لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وأولها مواجهة مشكلة الأمية لرفع جودة حياة المواطنين غير المتعلمين ودعم جهود الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بالأدوات اللازمة وبعض المساعدات العينية من الجهات المانحة وخاصة بنك الكساء المصري والهيئة العامة لتعليم الكبار.

تقام القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب والدكتور عاشور أحمد عمرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتور إسلام مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية، وبنك الكساء المصري ورئاسة حي الموسكي بالقاهرة.