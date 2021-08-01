«التعليم العالي» يحدد موعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2021

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر انطلاق تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2021، بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021، والتي من المقرر أن تبدأ 7 أغسطس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، على أن تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول 2021 خلال مدة زمنية لا تزيد عن 5 أيام.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن للجنة العليا للتنسيق المشكلة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر لها أن تجتمع اليوم لمناقشة عدد من القواعد الخاصة بمواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، مع وضع «الأعلى للجامعات» جميع القواعد الخاصة بالتنسيق، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

التعليم العالي: التنسيق سيكون موعدا لجميع الطلاب ولا توجد أي قواعد جديدة

وبشأن ما أثير عن وجود نظامين للتنسيق بشأن وجود عدد من الطلاب المتخلفين بالثانوية العامة ويؤدون امتحانات مع طلاب هذا العام، كشفت المصادر: «أن التنسيق سيكون موعدا لجميع الطلاب ولا توجد أي قواعد جديدة في هذا الشأن وجميع الطلاب سيتم التعامل معهم على موقع التنسيق وفقا لشرائح المجاميع وشرائح كل مرحلة دون تخصيص أي نظام يفرق بين الطلاب»، موضحا أن تحديد الحدود الدنيا لمراحل التنسيق متوقف على نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها وإرسال وزارة التربية والتعليم الكشوف النهائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لاختبارات القدرات 2021، المقرر أن تبدأ السبت المقبل 7 أغسطس الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، حيث حددت الجامعات أماكن اختبارات القدرات بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية، والمقرر أن يبدأ الطلاب في تنفيذها مباشرة من اليوم الأول وذلك عقب فتح موقع التسجيل الإلكتروني لها، على أن تبدأ الكليات عقب اليوم الثاني للتسجيل في استقبال الطلاب لأدائها، مشددة على تطبيق عدد من القواعد بشأنها أبرزها تنفيذ ضوابط إجراءات مواجهة كورونا.