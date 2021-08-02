فتح باب التقديم لمنحة «تشيفنينج» البريطانية: وزير الري ورئيس البورصة أبرز خريجيها

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن فتح باب التقديم لمنحة «تشيفنينج» الدراسية المرموقة، والتابعة لحكومة المملكة المتحدة، غدًا، وحتى 2 نوفمبر المقبل، للعام الدراسى 2022-2023.

وتُمنح منح «تشيفنينج» الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات والذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير في المملكة المتحدة على القيام بذلك.

وتقدم المنحة دعماً مالياً كاملاً للباحثين للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي جامعة بريطانية ولكل التخصصات، مع إتاحة الفرصة لبناء علاقات قوية مع مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.

كما تقدم «تشيفنينج» زمالات في مجالات الفنون والثقافة والدراسات الإسلامية.

وفي عام 2021 ، قدمت تشيفنينج 36 منحة دراسية للمصريين في مختلف المجالات بما في ذلك علوم البيئة، والتمويل، وإدارة الاعمال، والعلاقات الدولية، والتنمية، والقانون.

وشكلت النساء أكثر من نصف عدد الدارسين الناجحين، حيث تستعد 26 دارسة لمتابعة الدراسة لدرجة الماجستير. ومنذ إنشاء البرنامج في عام 1983، حصل أكثر من 55000 فرد في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1300 مصري على فرصة للدراسة في المملكة المتحدة.

ومن أبرز خريجي برنامج «تشيفنينج» من المصريين وزير الموارد المائية والري الحالي الدكتور محمد عبد العاطي، ونائب وزير المالية لسياسة المالية العامة أحمد كوشوك، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد، ومفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.

وهناك أكثر من 1500 منحة دراسية على مستوى العالم للعام الدراسي 2022/2023، ما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر بتطوير قادة الغد، وفق بيان السفارة البريطانية.

وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز: «برنامج تشيفنينج هو برنامج منحة دراسية استثنائي يقدم تجربة عالمية المستوى. وشبكة الخريجين لدينا مليئة بالمصريين الديناميكيين الذين حققوا عملاً هائلاً على مر السنين».

وأضاف: «هناك الكثير لتكسبه من التقديم علي المنحة ، لذلك إذا كان لديك ما يلزم لتكون باحثًا في منحة تشيفنينج ، فإنني أشجعك على التقديم قبل الموعد النهائي في 3 نوفمبر».

وقال خريج منحة تشيفنينج ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد سعادة: «لقد غيرت منحة تشيفنينج حياتي. إنها الرحلة التي مكنتني من إعادة اكتشاف نفسي ورؤية ما أستطيع فعله بوضوح. كما أتاحت لي الفرصة لأكون عضوًا في عائلة دولية من العلماء ، الذين يدعمون ، ويشاركون في التفكير ، وقادة في بلدانهم الأصلية».

ويتم التقديم عبرموقع المنحة: www.chevening.org/apply

ولمزيد من المعلومات حول المنحة، يرجى زيارة www.chevening.org/scholarships للحصول على معلومات مفصلة حول المعايير ومواصفات المنحة.