الإحصاء يستعد لإطلاق مرصد بيانات مصر في القطاعات كافة

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق مرصدا إحصائيا، تعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في المجالات كافة «اقتصادية - اجتماعية - بيئية»، من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز «24 م × 9 م»، بهدف رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والاهتمام بتوعية المواطن، وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا، في إطار توجه الدولة نحو «بناء المواطن المصري»، والاهتمام بالبيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية، واتخاذ القرارات الصحيحة.

ومن المقرر إطلاق المرصد الإحصائي، الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بقاعة مختار هلودة.

يأتي ذلك تماشيا مع التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في المجالات كافة، وعلى رأسها التكنولوجيا.