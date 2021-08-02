ألمانيا: وفاة رجل بعد احتجازه أثناء تظاهرة ضد قيود كورونا

قالت شرطة برلين، إن رجلًا في التاسعة والأربعين من العمر توفى احتجازه من قبل أفراد الشرطة خلال احتجاجات، أمس الأحد، ضد إجراءات الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن الرجل شكى من وخز في ذراعه وصدره بينما كان أفراد الشرطة يفحصون هويته في حي ميتي بالعاصمة، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين على الرغم من الحظر الرسمي على المظاهرات، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقدم أفراد الشرطة الإسعافات الأولية للرجل حتى وصلت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى حيث توفى لاحقًا، بحسب الشرطة، وفُتح تحقيق نمطي في وفاة الرجل.

واُعتقل حوالي 600 شخص خلال المظاهرات، التي شهدت اندلاع أعمال عنف حيث تحدى المتظاهرون أوامر التفرق وحاولوا اختراق خطوط الشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن السلطات لا تزال تحاول تحديد عدد المتظاهرين وأفراد الشرطة الذين أصيبوا خلال أحداث أمس الأحد التي انتشرت في منطقة واسعة.