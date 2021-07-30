الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار ببرلين

استبعدت الشرطة الألمانية، فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار، الذي وقع في برلين اليوم، الجمعة، وأسفر عن إصابة 3 بجروح، بالرغم مما قالته متحدثة باسم الشرطة، عن عدم وجود معلومات محددة عن الشخص أو الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن الحادث يمثل هجوما متعمدا، لكن فرضية الإرهاب تم استبعادها بشكل قاطع، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وأشارت إلى أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بطعنة من سلاح أبيض، والثاني بطلقة نارية، والثالث بكسر، مضيفة أن ملابسات ما حدث غير واضحة حتى الآن.

وقالت إنه لا توجد لدى الشرطة أي معلومات محددة عن الشخص أو الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم.

وكان شخص قد أطلق النار في موقف للسيارات بالقرب من محل تجاري في منطقة فيدينغ بالعاصمة الألمانية برلين، وغادر المهاجم المكان على متن سيارة.