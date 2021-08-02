الصحة العالمية: كورونا لن تنتهي حال استمرار التوزيع غير العادل للقاحات

أعربت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن قلق المنظمة من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم، موضحة أنّ جائحة كورونا ستستمر في العالم، إذا استمر عدم التوزيع العادل للقاحات بين الدول، كما زفّت خبرا سارا لدول إقليم الشرق المتوسط، بإمداد دول الإقليم بداية من الشهر الحالي وحتى سبتمبر المقبل للقاحات متنوعة لدول لإقليم شرق المتوسط.

وحذّرت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، من خطورة متحور دلتا بلس، مشيرة إلى أنّ أعداد مصابي الفيروس في الدول التي دخلها متحور دلتا بلس، شهد زيادة ملحوظة، ما تسبب في الضغط على المنظومة الصحية.

وناشدت الحجة، المواطنين في جميع أنحاء العالم، بارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.