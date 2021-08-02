كيفية الحصول على لقاح كورونا للمسافرين بالخارج.. رابط الموقع والخطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وقالت الوزارة على المسافرين الدخول على موقع لقاح كورونا للتسجيل وحجز اللقاح للمساهمة فى الحد انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة وتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأى موجة، وحددت وزارة الصحة والسكان مكاتب لاستخراج شهادات التطعيم للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، واستعرضت خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين والتى جاءت على النحو التالى:

رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

- الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط.

- اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.

- والموافقة على شروط اللقاح ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول والتي تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمد وبها PR code الخاص بالسفر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، وحددت رسوم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، واكدت الوزارة على التوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 430 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.