الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة محل بقالة تمويني

يسعى العديد من الأشخاص إلى شراء محل بقالة تموينية لكي يصبح مشروعا له، حيث أثبت هذا المشروع نجاحا في الفترة الأخيرة لكل من خاض التجربة، حيث تُولي وزارة التموين اهتمامًا كبيرًا بمشروع البقال التمويني أو البدال التمويني.

شروط إجراءات الحصول على رخصة مزاولة المهنة لبدال تمويني

تقديم طلب إلي مكتب التموين التابع لمحل سكن الشخص الراغب في إنشاء محل بقالة تمويني أو المكان الذي سيقام عليه المشروع.

يشترط ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 30 مترا ومرفق برسم هندسي.

يجب أن يكون صاحب المشروع المتقدم إلى الجهة الإدارية لديه عقد إيجار للمكان الذي سيكون به محل البقالة لمدة 9 سنوات.

يجب على المتقدم أن يكون لديه عقد إيجار مخزن ملحق بالمحل..

إحضار شهادة صحية لصاحب المشروع تكون خالية من الأمراض.

يجب على المتقدم إرفاق صورة من الرقم القومي والبطاقة الضريبية ولديه حساب بنكي.

كشف بأبرز أسماء أصحاب البطاقات التموينية التي ترغب في صرف السلع التموينية من هذا المشروع.

برنت تأميني بالرقم التأميني ومختوم ومعتمد من التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

إحضار المتقدم صحيفة من الحالة الجنائية من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة:

يتم البت في الطلب فى موعد غايته شهر من تارخ تقديم الشخص لأوراقه، وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكنك الاتصال بإحدى الجهات الآتية:-

هيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة 02/2902728

يذكر أن عدد محال البقال التمويني ومشروع يصل أعداهم نحو 30 ألف بقال تمويني بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال شركات تجارة الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية شهريا بقيمة 3 مليارات جنيه.