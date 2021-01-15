طريقة نقل «بقالة تموينية» من مكان إلى آخر.. «منطقة السكن شرط أساسي»

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لممتلكي محال بقالة إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، واشترطت الوزارة إلى ضرورة توفير جميع السلع التي يتم وضعها على قائمة المقررات التموينية، كما أن نظام المحاسبة السلعية يقوم على أساس استلام بقالي التموين السلع الموجودة في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبيعها للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، مع منع البقال من الحصول على سلع مماثلة من السوق الحرة، حال عدم توافر سلعة معينة في المخازن الحكومية مثلما هو معمول في النظام الحالي، ويرصد التقرير التالي الشروط المطلوبة لنقل بقال إلى مكان آخر:

- أن يكون المحال تجاري مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لا تقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

- أن يمتلك سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

- أن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

المستندات المطلوبة

1- البطاقة التموينية الذكية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي شروط الحصول على الخدمة.

- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة واسم البدال المراد التحويل إليه إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى فتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بعدد من المحافظات حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجاري.