اعرف حقك.. «حماية المستهلك» يحدد ضوابط ومدة استرجاع السلع بالأوكازيون

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء موسم التخفيضات الصيفية «الأوكازيون» اعتبارا من اليوم الإثنين 2 أغسطس ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات الصيفية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» ضوابط ومدة استرجاع السلع للمستهلكين، ومضمون العيب في السلعة، وطرق تقديم شكاوى جهاز حماية المستهلك، وفقًا لما حدده حماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التموين وحماية المستهلك على مدار الساعة.

ضوابط ومدة استرجاع السلع

وحدد جهاز حماية المستهلك ضوابط ومدة استرجاع السلع، للمستهلكين، ومفهوم عيب السلعة، انطلاقًا من دوره لرفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، مقدّرًا دور المجتمع المدني في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

شروط ومدة استبدال واسترجاع السلعة

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنّ سياسة الاستبدال والاسترجاع أصبحت 30 يومًا بدلا من 14، حيث منحت المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أي سبب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة.

وللمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استبدال كامل قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

كما ألزم الجهاز المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

المقصود بعيب السلعة

وأوضح الجهاز أنّ كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة، يحرم المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها، فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوعه.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأوضح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، تلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، ومن خلال الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك، أو من خلال واتساب على الرقم 01577779999.

قنوات تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الأرضي على الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg .

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة واتساب على رقم 01577779999 مع العلم بأنّ هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تسجيل الشكوى أو استقبال الاستفسارات عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.

وأشار رئيس الجهاز في بيان صادر عنه، إلى أنّ أعضاء إدارة مراقبة الأسواق في الجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية، سيمرون على المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة، وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض، والالتزام بنسبه الخصم المعلنة، وحصول هذه المحلات على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.