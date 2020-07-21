"التموين": نتوقع حركة مبيعات مرتفعة في أوكازيون الصيف

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الإغلاق الجزئي للمحلات في بعض الوقت وجائحة فيروس كورونا المستجد، جعلت المحلات تشهد تباطؤ في حركة المبيعات، ولكن هناك حالة رغبة شديدة لدى المواطنين ببدء موسم المشتريات خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى، متوقعًا أن يشهد أوكازيون الصيف حركة مبيعات مرتفعة.

وأوضح "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، على شاشة "extra news"، أن المحلات التجارية والمصانع عانت من انكماش في حركة السوق، جميع الشركات قامت بعمل عروض جيدة جدا في أوكازيون هذا الصيف.

وأوضح مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الوزارة تراجع الآن الطلبات المقدمة من الشركات حيث قدمت تلك الشركات عروض متميزة، ونسب التخفيضات متميزة جدا وسيكون موسما تسويقيا جيد جدا، موضحًا أن هناك شروطا لانضمام الشركات والمحلات في أوكازيون الصيف، هو أن يكون المحل له سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

وتابع: "نشجع القطاع الرسمي وليس القطاع غير الرسمي، كما تتضمن الشروط تقديم كشوف حسابات سابقة على الأوكازيون بشهر حتى نتأكد أنه ليس وهميا".