الكنيسة ترد على منتقدي تجديد مغارة دير «درنكة»: احتفظنا بطابعها الأثري
كتب:
مصطفى رحومة
02:08 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
المغارة الأثرية بدير درنكة
أعلن المركز القبطي الأرثوذكسي، افتتاح دير السيدة العذراء بجبل أسيوط المعروف بـ(دير درنكة)، افتتاح مغارة الدير الأثرية به بعد تجديدها، وذلك بمشاركة عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط.
المشاركون في افتتاح مغارة دير «درنكة»
وردا على منتقدي تجديد مغارة الدير التي قيل إنّها احتضنت العائلة المقدسة خلال رحلة هروبها إلى أرض مصر، وكانت النقطة الأخيرة في رحلتهم قبل العودة إلى فلسطين مجددا، قالت الكنيسة إنّ تجديد المغارة تم مع الاحتفاظ بطابعها الأثري.
وشارك في حفل الافتتاح: الأنبا ويصا مطران البلينا، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، الأنبا إسحق أسقف طما، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.
جدل بشأن تجديد مغارة دير درنكة
وتأتي عملية تجديد المغارة قبل أيام من احتفال دير درنكة بما يعرف بـ«مولد العذراء» الذي يقبل فيه آلاف الاقباط في الداخل والخارج على زيارة الدير والتبرك منه، وما إن انتشرت صور عملية تجديد المغارة الأثرية، حتى ثار جدل قبطي على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ورافض للتجديد، للمكان الذي يحيطه ما يُعرف بكنيسة المغارة، وطول واجهتها 160 مترًا وعمقها 60 مترًا، ويعود تاريخ تلك المغارة إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد.
وانصبّت الاعتراضات على ما وصفوه بـ«الطريقة العشوائية» في تطوير المغارة الأثرية وإفقادها مظهرها التاريخي والهوية لها، بينما دافع مؤيدون عن التطوير بأنَّه تمّ من أجل توفير وسائل الراحة للزوار، حيث تمّ تركيب أرضيات جديدة مع تكييف المكان.