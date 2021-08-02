في الذكرى الـ31.. مواقف أمريكا ومصر والسعودية من غزو العراق للكويت

في الثاني من أغسطس عام 1990، أي قبل 31 عامًا، تعرضت الكويت لغزو عراقي، وأعلن صدام حسين الرئيس العراقي في ذلك الوقت الكويت المحافظة رقم 19 في دولته، واستمر هذا الغزو 7 أشهر إلى أن حُررت الكويت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة جيوش عدد من الدول الأخرى.

موقف أمريكا من غزو الكويت

إثر الغزو العراقى للكويت، أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، أن العدوان العراقي على الكويت لن يصمد، وقاد حملة دبلوماسية وعسكرية غير مسبوقة أسفرت عن تحرير الكويت.

وأصدر الرئيس الأمريكى تعليماته إلى السفير الأمريك في الأمم المتحدة آنذاك، توماس بيكرينغ، بتنسيق تأييد عالمي لأي خطوة تقدم عليها الولايات المتحدة مع احتفاظ واشنطن بحق التصرف منفردة.

كما عقد بوش اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن القومي، ولم تكن قد مضت 12 ساعة على سماعه بأنباء الغزو، وفي نهاية الاجتماع، الذي حضره 29 مسؤولاً من مختلف القطاعات، صرح بوش لوسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة دعت إلى انسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات العراقية.

وأعلن الرئيس الأمريكى بعد انتهاء الحرب وتحرير الكويت ولادة النظام العالمي الجديد

واستقبلت الكويت الرئيس الأمريكي يوم 14 أبريل 1993، وقال «أشعر بأنني في دياري»، ومنحه أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد قلادة «مبارك الكبير»، تقديراً لما فعل من أجل تحرير الكويت، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية.

موقف السعودية من غزو الكويت

ونشرت صحيفة «الأنباء» الكويتية نص مكالمة هاتفية جرت مساء يوم الغزو العراقي للكويت بين الملك السعودي حينها، فهد بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، ووصف الملك فهد خلال المكالمة، الرئيس العراقي حسين بأنه «متغطرس»، ولا يوجد شيء ينفع معه سوى استخدام القوة.

وأوضح الملك السعودي، أنه تحدث هاتفيًا مع صدام في وقت سابق من نفس اليوم، وذكره بأنه كان قد اقترح في قمة بغداد ميثاق عدم اعتداء بين الدول العربية، معلقًا بأن «صدام كذاب»، وأنه كان حازما معه في المكالمة، وأخبره بأنه يجب عليه أن ينسحب من الكويت الآن.

موقف مصر من غزو الكويت

وكشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن ما دار بينه والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل الغزو العراقي للكويت.

وقال مبارك إن صدام حسين «استمر يصعّد في لهجته لحد لما جاءت معلومات مؤكدة في أواخر شهر يوليو إن العراق حشد قوات على الحدود، وأنها لا تبدو من حجمها وتمركزها أنها قوات دفاعية».

وأضاف مبارك «ذهبت للعراق يوم الثلاثاء 24 يوليو، وجلست مع صدام وطارق عزيز وآخرين حوالي 5 ساعات، واستمر صدام حسين في الشكوى من الكويت، وقلت له إن أي مشاكل تحل بالحوار».

وتابع مبارك «سألت صدام حسين تحديدًا عن نيته مع تواجد قواته على حدود الكويت، فقال لي إنه لا ينوي الاعتداء على الكويت، بس أضاف لا تقول لهم كده.. استغربت من كلامه ده، وعاودت سؤاله عن نيته ونحن نجلس سويًا بدون أعضاء الوفدين، فأكد انه لن يعتدي»، وفقًا لحواره لجريدة «الأنباء» الكويتية.

موقف الأردن من غزو الكويت

وقال ملك الأردن الحسين بن طلال، للرئيس العراقى بعد احتلال العراق للكويت، وقبل بدء الهجوم الأمريكي، «يا أخي أبو عدي، العالم كله تكتل ضدك، ولابد من الخروج من الكويت، فأنا رأيي ومشورتي لك كأخ، لصيانة المكاسب التي حققتموها في العراق وما طورتموه لبلدكم، أن تتخذ قراراً بالانسحاب من الكويت؛ لأنك إذا لم تنسحب، العالم كله ضدك وسيخرجك بالقوة»، وفقًا لمذكرات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»، فيما أجاب صدام قائلا «صحيح أن العالم ضدي، لكن الله معي وسأنتصر».